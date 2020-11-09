10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. Фото: 06452.com.ua

https://racurs.ua/n146272-10-noyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-molodeji-i-den-buhgalterii.html

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10 ноября православная церковь чтит память святой Параскевы, имя которой сочетали с именем богини пятницы, защищающей женщин.

В народе неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе называли Пятницкой. В древности Параскеву очень почитали — строили в ее честь храмы и часовни. Великомученице молились о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических болезней.

Народные приметы на 10 ноября:

Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве.

Нельзя в этот день мыть пол — после смерти в помоях валяться придется.

Чистить дымоход на Параскеву — к несчастью.

Беременной женщине не стоит в этот день кому-то занимать деньги, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.

10 ноября в мире отмечают День молодежи — неофициальный международный праздник под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи. Представители этой организации активно борются против фашизма, колониализма и расизма.

Также в этот день в мире отмечают День бухгалтерии, День науки, День незабудки, День скороговорки и День телефонного кода.

10 ноября в истории:

1663 год — были заключены Батуринские статьи.

1723 год — император Петр I приказал арестовать наказного гетмана левобережной Украины Павла Полуботка. Его посадили в Петропавловскую крепость, где и гетман умер.

1928 год — в Киеве открыли дом-музей Тараса Шевченко.

1970 год — в космос запустили космическую станцию «Луна-17», которая через неделю совершила посадку на Луну и доставила первое советское самоходное устройство «Луноход-1».

Напомним, 9 ноября отмечали День украинской письменности и языка и всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.