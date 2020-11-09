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Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом. Фото: ТСН

Министр обороны Таран инфицировался COVID-19

9 ноя 2020, 22:52
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Министр обороны Украины Андрей Таран заболел коронавирусом.

Тест на коронавирусную болезнь COVID-19 оказался положительным. Сам тест Тарану делали перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс. Об этом 9 ноября сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что на период болезни Таран будет находиться в самоизоляции и работать в дистанционном режиме. В оборонном ведомстве добавили, что состояние и самочувствие чиновника удовлетворительное. Из-за инфицирования ранее запланированный рабочий график министра претерпел изменения.


Напомним, 9 ноября положительный тест на коронавирус получил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообещал самоизолироваться и работать в дистанционном режиме.

Также стало известно об инфицировании COVID-19 главы Офиса президента Андрея Ермака и министра финансов Сергея Марченко.


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