Избитый спикер, ограбленный премьер и захваченный парламент — погромы на фоне примирения в Армении, фото — Радио Свобода

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В Армении произошли погромы из-за перемирия с Азербайджаном, в результате которого Ереван фактически теряет контроль над Нагорным Карабахом, а на линию соприкосновения вводится российский контингент.

Военное руководство и оппозиция призвали людей к спокойствию, впрочем избитого протестующими спикера армянского парламента пришлось оперировать.

Поздно вечером 9 ноября Ереван и Баку при посредничестве России заключили перемирие, возмутившее армянскую оппозицию. Здание парламента захватили, а самого спикера Арарата Мирзояна выволокли из машины на улицу и жестоко избили.

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального собрания Армении. Там находились депутаты фракции партии «Светлая Армения», которые пытались успокоить протестующих. Кабинет премьера Никола Пашиняна ограбили. Он заявил об исчезновении часов, ноутбука, водительского удостоверения.

Шаг в сторону перемирия Пашинян назвал вынужденным. Армяно-азербайджанские договоренности предусматривают сохранение войск на прежних позициях. За тишиной будут следить миротворцы РФ. Баку назвал соглашение фактической капитуляцией Армении, тогда как армянская оппозиция настаивает на отмене договоренностей.

Оппозиция встретилась с военным руководством, озвучив приверженность продолжению обороны Карабаха. В совместном заявлении они призвали народ к спокойствию.

Мы должны готовиться к мести по отношению к коррумпированным, олигархическим негодяям, грабителям этой страны, которые воруют хлеб у солдат, которые воруют оружие у солдат, мы вели себя неправильно, я прошу прощения за это и призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, готовиться к мести, — заявил премьер-министр.

Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» намерена созвать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос выхода Еревана из новых карабахских договоренностей.

Между тем Минобороны России сообщило, что на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 тыс. 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

Россияне отправились в спорный регион на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76 из Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, что 9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России.