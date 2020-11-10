Побитий спікер, пограбований прем’єр і захоплений парламент — погроми на тлі замирення у Вірменії, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n146277-pobytyy-spiker-pograbovanyy-premier-i-zahoplenyy-parlament-pogromy-na-tli-zamyrennya.html

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У Вірменії сталися погроми через перемир’я з Азербайджаном, в результаті якого Єреван фактично втрачає контроль над Нагірним Карабахом, а на лінію зіткнення вводить російський контингент.

Військове керівництво і опозиція закликали людей до спокою, утім побитого протестувальниками спікера вірменського парламенту довелося оперувати.

Пізно увечері 9 листопада Єреван і Баку за посередництва Росії уклали перемир’я, що обурило вірменську опозицію. Будівля парламенту захопили, а самого спікера Арарату Мірзояна виволокли з машини на вулицю і жорстоко побили.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань Національних зборів Вірменії. Там перебували депутати фракції партії «Світла Вірменія», які намагалися заспокоїти протестувальників. Кабінет прем'єра Нікола Пашиняна пограбували. Він заявив про зникнення годинника, ноутбука, парфумів.

Крок у бік перемир’я Пашинян назвав вимушеним. Вірмено-азербайджанські домовленості передбачають збереження військ на колишніх позиціях. За тишею стежитимуть миротворці РФ. Баку назвав угоду фактичної капітуляцією Вірменії, тоді як вірменська опозиція наполягає на скасуванні угод.

Опозиція зустрілася з військовим керівництвом, озвучивши прихильність продовженню оборони Карабаху. У спільній заяві вони закликали народ до спокою.

Ми повинні готуватися до помсти, по відношенню до корумпованих, олігархічним негідникам, грабіжникам цієї країни, які крадуть хліб у солдатів, які крадуть зброю у солдатів, ми вели себе неправильно, я прошу вибачення за це і закликаю всіх громадян, які розуміють, що відбувається, готуватися до помсти", — заявив прем'єр-міністр.

Опозиційна парламентська фракція «Процвітаюча Вірменія» має намір скликати позачергове засідання парламенту, аби розглянути питання виходу Єревана з нових карабахських домовленостей.

Тим часом Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 в Нагорний Карабах вже вирушили 1 тис. 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також відзначили, що командування миротворчою операцією буде розташовуватися в районі міста Степанакерт.

Росіяни відправилися в спірний регіон літаками військово-транспортної авіації Іл-76 з аеродрому Ульяновська. Основний контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Російські наглядові пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору, що з'єднує Вірменію і Нагірний Карабах.

Нагадаємо, що 9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада. Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, а уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії.