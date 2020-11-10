Замирювати Єреван і Баку будуть учасники окупації Криму і Донбасу

Основу «миротворчих сил» РФ складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади, фото: InfoNapalm

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До Нагірного Карабаху вилетіли 10 російських військово-транспортних літаків Іл-76.

Вони доставлять до цього регіону російський «миротворчий контингент», про розміщення котрого домовилися сторони конфлікту. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

Загалом до регіону, згідно з досягнути домовленостями, мають перекинути 1 тис. 960 російських військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спецтехніки.

Основу цього контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу РФ.

Волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначає, що ця бригада у 2014 році брала участь у захопленні Криму Росією, а згодом — у російській агресії на Донбасі, чому є низка підтверджень.

Також бригада у період з 2005 по 2008 роки перебувала в зоні так званого грузино-абхазького конфлікту, а в серпні 2008 року брала участь в російській агресії проти Грузії.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху також будуть розміщені турецькі миротворці.