Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики блокируют работу открытых Украиной КПВВ. Фото: Укринформ

Боевики блокируют работу открытых Украиной КПВВ на Донбассе (ФОТО)

10 ноя 2020, 11:37
999

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе открыла Украина во вторник, 10 ноября.

В 8.00 заработали КПВВ «Гнутово», «Марьинка «Майорское» (Донецкая область), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое». В то же время в ОРДЛО блокируют работу пунктов пропуска и возвращают граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения. Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

В ТКГ отметили, что в 9.00 в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны обсуждают обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ, обмен пленными и проведение мероприятий по поиску пропавших без вести.

В среду, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.


Граждане Украины, которых развернула назад российская сторона. Фото: украинская делегация в ТКГ

Напомним, 10 ноября боевики, которые контролируют ОРЛО, должны были одновременно с украинской стороной открыть два новых КПВВ в Луганской области — в городах Счастье и Золотое. Однако открытие пунктов пропуска было сорвано Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров