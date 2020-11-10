Ракурсhttps://racurs.ua/
Опубліковано перелік місць, які найчастіше гуглили українці. Фото: Vitaliy Mateha
COVID-19 і туризм — перелік місць, які найчастіше гуглили українціhttps://racurs.ua/ua/n146326-turystychnyy-sezon-2020-perelik-misc-yaki-naychastishe-guglyly-ukrayinci.htmlРакурс
Відпочинок в Україні цього року обрала більшість українців через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. У Google надали інформацію про найпопулярніші місця відпочинку в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.
Рейтинг склали за результатами за дев’ять місяців 2020 року. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму у соцмережі Фейсбук.
Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон:
- Бакота;
- Рожеве озеро (Лемурійське);
- Тустань;
- Синевир;
- Блакитні озера (Чернігівщина).
Любителів відпочити у зелених зонах міст парках розваг найбільше зацікавив Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові. На ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.
Серед пляжів українці найбільше шукали:
- Аркадію (Одеса);
- Залізний порт;
- Чорноморськ;
- Кирилівку;
- Коблево.
Любителям гір цьогоріч припали до вподоби такі об'єкти:
- Буковель;
- Драгобрат;
- Верховина;
- Яремче;
- Карпати загалом.
Нагадаємо, танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, у вересні підняли і відбуксирували. Лише наприкінці туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку.
.