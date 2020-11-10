Опубліковано перелік місць, які найчастіше гуглили українці. Фото: Vitaliy Mateha

https://racurs.ua/ua/n146326-turystychnyy-sezon-2020-perelik-misc-yaki-naychastishe-guglyly-ukrayinci.html

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Відпочинок в Україні цього року обрала більшість українців через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. У Google надали інформацію про найпопулярніші місця відпочинку в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.

Рейтинг склали за результатами за дев’ять місяців 2020 року. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму у соцмережі Фейсбук.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон:

Бакота;

Рожеве озеро (Лемурійське);

Тустань;

Синевир;

Блакитні озера (Чернігівщина).

Любителів відпочити у зелених зонах міст парках розваг найбільше зацікавив Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові. На ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.

Серед пляжів українці найбільше шукали:

Аркадію (Одеса);

Залізний порт;

Чорноморськ;

Кирилівку;

Коблево.

Любителям гір цьогоріч припали до вподоби такі об'єкти:

Буковель;

Драгобрат;

Верховина;

Яремче;

Карпати загалом.

Нагадаємо, танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, у вересні підняли і відбуксирували. Лише наприкінці туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку.