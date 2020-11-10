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Опубліковано перелік місць, які найчастіше гуглили українці. Фото: Vitaliy Mateha

COVID-19 і туризм — перелік місць, які найчастіше гуглили українці

10 лис 2020, 18:41
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Відпочинок в Україні цього року обрала більшість українців через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. У Google надали інформацію про найпопулярніші місця відпочинку в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.

Рейтинг склали за результатами за дев’ять місяців 2020 року. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму у соцмережі Фейсбук.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон:

  • Бакота;
  • Рожеве озеро (Лемурійське);
  • Тустань;
  • Синевир;
  • Блакитні озера (Чернігівщина).

Любителів відпочити у зелених зонах міст парках розваг найбільше зацікавив Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові. На ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.

Серед пляжів українці найбільше шукали:

  • Аркадію (Одеса);
  • Залізний порт;
  • Чорноморськ;
  • Кирилівку;
  • Коблево.

Любителям гір цьогоріч припали до вподоби такі об'єкти:


  • Буковель;
  • Драгобрат;
  • Верховина;
  • Яремче;
  • Карпати загалом.

Опубліковано перелік місць, які найчастіше гуглили українці. Інфографіка: ДАРТ

Нагадаємо, танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, у вересні підняли і відбуксирували. Лише наприкінці туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку.


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