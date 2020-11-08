«Лев», семьянин и друг Киева — что известно о новом президенте США Джо Байдене, фото — DW

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Ракурс

Джо Байден 20 января 2021 года станет новым президентом США. За победой 77-летнего демократа стоит долгий путь из побед и поражений. Выходец из рабочей семьи, он стал президентом США вопреки личным трагедиям.

Байден более 35 лет был сенатором от штата Делавэр, он занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Он считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии.

На момент инаугурации Джозефу будет 78 лет и он станет самым старшим президентом за всю историю США.

Из футбола в Сенат

Байден родился 20 ноября 1942 года. Он вырос в рабочем городе Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его отец чистил печи и продавал старые авто. Он часто говорил сыну: «Чемпион, мерилом человека является не то, как часто его сбивают с ног, а то, как быстро он встает».

В детстве Байден боролся с заиканием и несмотря на издевательства сверстников преодолел дефект, упражняясь перед зеркалом. Мечтой Байдена была учеба в школе, потому он работал в садах и мыл окна, чтобы помогать семье оплачивать образование. Худощавого Байдена тренер по американскому футболу считал одним из лучших в команде.

Байден учился на политологии в университете Делавэра и продолжал играть в футбол. В первые годы он больше интересовался футболом, девушками и вечеринками, чем учебой. Однако тогда же у него появился острый интерес к политике, в частности, благодаря инаугурации Джона Кеннеди в 1961 году.

В университетские годы Байден познакомился с Нелей Хантер, влюбился в нее с первого взгляда. В 1966 году они поженились.

Политика и личные трагедии

Началом карьеры Байдена можно считать избрание в Совет графства Нью-Касл в 1970 году от Демпартии. В 1972 году, когда он баллотировался в Сенат, у Байденов уже было трое детей. Он победил и стал одним из самых молодых сенаторов в истории США.

Почти сразу после победы на выборах его семью постигла трагедия — жена и дети попали в автокатастрофу. Жена и годовалая дочь погибли, а сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы.

30-летний сенатор принял присягу в больничной палате сыновей.

В 1975 году его брат познакомил Джозефа с будущей женой Джилл. Она согласилась стать его женой только с пятого раза в 1977 году. Байден заявил, что Джилл «вернула ему жизнь».

Джо старался как можно больше быть с сыновьями, поэтому ежедневно ездил в Вашингтон четыре часа на поезде.

В Сенате Байден выступал за расширение НАТО, содействие стабильности на Балканах и выступал против действий Буша-младшего в Ираке. Его критиковали за поддержку сторонников расовой сегрегации по поводу совместных школьных автобусов.

Впервые президентские амбиции у Байдена были в 1987 году, но его уличили в плагиате речи на праймериз демократов.

Через 20 лет Байден снова решил баллотироваться, но ему не удалось преодолеть пару Обама-Клинтон. Байден выбыл из гонки, но затем вошел в команду Обамы в статусе вице-президента. Обама о таком решении не пожалел и в конце каденции назвал Байдена «лучшим вице-президентом за всю историю страны» и «левом американской истории».

В начале карьеры вице-президент Байден формировал внешнюю политику администрации Обамы по Афганистану, Ираку, Украине и РФ.

Злой рок продолжал преследовать Байдена. В 2015 году он занимал должность вице-президента в администрации Обамы и вместе с ним работал над законопроектом, гарантирующим доступ к медицинскому обслуживанию миллионам семей с низкими доходами. И в это время старший сын Байдена Бо умер от рака мозга. Джо Байден, который собирался баллотироваться на пост президента США на выборах 2016 года, предпочел выйти из предвыборной гонки.

Почему американцы поверили Байдену

С третьей попытки Байдену покорился американский политический Олимп. Многие эксперты считают, что ему помогла и позиция по поводу коронавируса. Она резко контрастировала с мнением Дональда Трампа. Трамп сам переболел, но после возвращения в Белый дом из клиники заявил, что «этой болезни не нужно бояться».

Байден призывает американцев постоянно носить маски, соблюдать социальную дистанцию ​​и серьезно относиться к риску заразиться.

Байден заявлял о намерении объединить Америку, которая полна противоречий. Он пообещал создать миллионы новых рабочих мест и уточнил, что необходимые инвестиции могут появиться за счет отказа от налоговых сокращений для богатых, введенных Трампом.

Новый президент США намерен добиться полного перехода США к 2050 году на возобновляемые источники энергии.

Обвинения и проблемы со здоровьем

Украина имеет для Джо Байдена особое значение. Он отвечал за отношения с Киевом в администрации Обамы. Кроме того, он оказался в центре коррупционного скандала. В 2014 году сын Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma.

Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом, вызвало критику в США. Раньше он никогда не работал в отрасли, а в Burisma Хантер якобы получал до 50 тыс. долл. в месяц. Подозревали о конфликте интересов. Байдена-старшего обвиняли в давлении на Киев с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование против Burisma. Байден, впрочем, опровергает такие утверждения.

Критики Джозефа не устают напоминать о его возрасте и возможных проблемах со здоровьем. 77-летний политик действительно часто заговаривается во время публичных выступлений и невнятно произносит слова или делает странные высказывания. Как-то на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе Байден представил присутствующим свою сестру Валери, но указал рукой на свою жену. Подобные инциденты дают повод его противникам спекулировать на том, что у бывшего вице-президента развивается старческая деменция, хотя официально этот диагноз никем и никогда не был подтвержден.

В феврале 2015 года Байден эмоционально обратился к украинцам в ​​Раде: