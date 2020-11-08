Мелания Трамп может развестись с мужем Дональдом. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/n146217-melaniya-tramp-sobiraetsya-podavat-na-razvod-posle-vyborov-daily-mail.html

Ракурс

Мелания Трамп хочет расстаться с Дональдом Трампом после объявления результатов выборов президента США.

Первая леди США давно задумывалась о разводе и ждала, пока Трамп покинет свой пост. Раньше она не осмеливалась подавать на развод, потому что боялась мести мужа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман.

Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать, — утверждает она.

О далеко не идеальных отношениях супругов заявила и еще одна бывшая помощница Стефани Волкофф. По ее словам, все 15 лет совместной жизни Мелания и Дональд были похожи на «сделку», а в Белом доме муж и жена даже спали в отдельных комнатах.

Ранее постоянно Мелания Трамп заявляла о том, что с мужем у них прекрасные отношения. Однако американские журналисты предполагают, что такие заявления она была вынуждена делать, чтобы соблюдать условия брачного соглашения.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп неоднократно оскорблял своих коллег во время телефонных разговоров. Особенно часто под критику лидера Америки попадали его женщины-коллеги из других стран. В частности, Ангелу Меркель Трамп окрестил «глупой», а экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй — «бесхребетной».