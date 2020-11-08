Меланія Трамп може розлучитися з чоловіком Дональдом. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n146217-melaniya-tramp-zbyraietsya-podavaty-na-rozluchennya-pislya-vyboriv-daily-mail.html

Ракурс

Меланія Трамп хоче розлучитися з Дональдом Трампом після оголошення результатів виборів президента США.

Перша леді США давно замислювалася про розлучення і чекала, поки Трамп покине свій пост. Раніше вона не насмілювалася подавати на розлучення, бо боялася помсти чоловіка. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на колишню помічницю сім’ї Омаросу Маніголт-Ньюман.

Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати, — стверджує вона.

Про далеко не ідеальні стосунки подружжя заявила й ще одна колишня помічниця Стефані Волкофф. За її словами, всі 15 років спільного життя Меланія та Дональд були схожі на «угоду», а в Білому домі чоловік та дружина навіть спали в окремих кімнатах.

Раніше постійно Меланія Трамп заявляла про те, що з чоловіком у них прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити, щоб дотримуватися умов шлюбної угоди.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп неодноразово ображав своїх колег під час телефонних розмов. Особливо часто під критику лідера Америки потрапляли його жінки-колеги з інших країн. Зокрема, Ангелу Меркель Трамп охрестив «дурною», а екс-прем'єр-міністра Британії Терезу Мей — «безхребетною».