Різанина в Кривому Розі. Фото: isralove.org

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Ракурс

Зловмиснику, який у Кривому Розі 7 листопада влаштував різанину посеред вулиці, повідомили про підозру.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді арешту. Про це 8 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що 7 листопада в Кривому Розі зловмисник вдарив ножем десятьох перехожих, серед поранених була восьмирічна дитина. Двоє потерпілих померли від ножових поранень, восьмеро госпіталізовані.

Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі озброєний ножем чоловік почав кидатися на перехожих й влаштував справжню різанину. Згодом поліція затримала нападника, ним виявився 29-річний житель Кривого Рогу Тарас Усенко. В його оселі на стінах правоохоронці виявили дивні містичні символи і концентричні малюнки.