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Ракурс
Резня в Кривом Роге. Фото: isralove.org

Нападение в Кривом Роге — задержанному сообщили о подозрении (ФОТО)

8 ноя 2020, 17:19
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Злоумышленнику, который в Кривом Роге 7 ноября устроил резню посреди улицы, сообщили о подозрении.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Об этом 8 ноября сообщил Офис генерального прокурора.

Следователи установили, что 7 ноября в Кривом Роге злоумышленник ударил ножом десятерых прохожих, среди раненых был восьмилетний ребенок. Два пострадавших скончались от ножевых ранений, восемь госпитализированы.

Подозреваемому в резне в Кривом Роге сообщили о подозрении. Фото: Офис генпрокурора


Подозреваемому в резне в Кривом Роге сообщили о подозрении. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге вооруженный ножом мужчина начал бросаться на прохожих и устроил настоящую резню. Полиция задержала нападавшего, им оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко. В его доме на стенах правоохранители обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки.

Источник: Ракурс


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