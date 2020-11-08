Резня в Кривом Роге. Фото: isralove.org

https://racurs.ua/n146216-napadenie-v-krivom-roge-zaderjannomu-soobschili-o-podozrenii-foto.html

Ракурс

Злоумышленнику, который в Кривом Роге 7 ноября устроил резню посреди улицы, сообщили о подозрении.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Об этом 8 ноября сообщил Офис генерального прокурора.

Следователи установили, что 7 ноября в Кривом Роге злоумышленник ударил ножом десятерых прохожих, среди раненых был восьмилетний ребенок. Два пострадавших скончались от ножевых ранений, восемь госпитализированы.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге вооруженный ножом мужчина начал бросаться на прохожих и устроил настоящую резню. Полиция задержала нападавшего, им оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко. В его доме на стенах правоохранители обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки.