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Ракурс
Задержание в Беларуси. Фото: tyt.by

Число задержанных в Беларуси демонстрантов превысило 700 человек (ВИДЕО)

8 ноя 2020, 20:46
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Акции протеста в Беларуси разгоняют силовики, а самих демонстрантов белорусские правоохранители массово задерживают.

По состоянию на 20.30 8 ноября задержали свыше 713 лиц. Список задержанных постоянно обновляется. Большинство задержаний произошло в Минске, а единичные фиксировались в Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Бобруйске. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что силовики хватают не только демонстрантов, но и людей, которые не участвуют в митингах. В частности, задерживали женщин, гуляющих с цветами в руках по городу и велосипедистов. В некоторых случаях неизвестные в балаклавах вытаскивали из машин водителей.


Напомним, 8 ноября в Минске и других белорусских городах проходит «Марш народовластия». Акция протеста сопровождается масштабными задержаниями. Среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Андрей Кравченко, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин и представители СМИ.

Источник: Ракурс


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