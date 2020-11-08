Затримання в Білорусі. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n146222-chyslo-zatrymanyh-u-bilorusi-demonstrantiv-perevyschylo-700-osib-video.html

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Акції протесту в Білорусі розганяють силовики, а самих демонстрантів білоруські правоохоронці масово затримують.

Станом на 20.30 8 листопада затримали понад 713 осіб. Список затриманих постійно оновлюється. Більшість затримань сталися в Мінську, а поодинокі фіксувалися у Полоцьку, Пінську, Вітебську, Гомелі, Жлобіні та Бобруйську. Про це повідомив правозахисний центр «Весна».

Зазначається, що силовики хапають не лише демонстрантів, але й людей, які не беруть участь у мітингах. Зокрема, затримували жінок, які гуляють з квітами в руках по місту та велосипедистів. У деяких випадках невідомі в балаклавах витягали з машин водіїв.

Нагадаємо, 8 листопада в Мінську та інших білоруських містах проходить «Марш народовладдя». Акція протесту супроводжується масштабними затриманнями. Серед затриманих виявилися срібний призер Олімпійських ігор 2008 року Андрій Кравченко, багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін та представники ЗМІ.