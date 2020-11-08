Актори серіалу «Гра престолів». Фото: mirf.ru

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Ракурс

Серіал «Гра престолів», створений за мотивами саги Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум’я», побив рекорди різноманітних рейтингів, та по праву визнаний одним із найпопулярніших серіалів сьогодення.

Виявилося, що така популярність — заслуга не хорошого сюжету чи акторського складу. Науковці з п’яти університетів Великої Британії та Ірландії знайшли наукове пояснення популярності «Гри престолів». Над дослідженням працювали фізики, математики та психологи, які проаналізували всі книги Джорджа Мартіна. Про це повідомляє Phys.org.

Дослідники виявили, що взаємодія між персонажами влаштована аналогічно тому, як люди підтримують відносини в реальному світі. Також з’ясувалося, що безліч моментів, включаючи випадкові смерті персонажів, насправді хронологічно передбачувані.

Вчені виявили вражаючу схожість соціальних контактів в реальності і тим, як події розгортаються в кожному окремому розділі. І все це незважаючи на більш ніж 2 тис. іменованих персонажів і 41 тис. взаємодій між ними. Але лише 150 персонажів з’являються регулярно, що відповідає тому, скільки може запам’ятати мозок звичайної людини.

У підсумку науковці заявили, що хитрість Game of Thrones полягає в тому, щоб змішати реалізм і непередбачуваність в пізнавально захоплюючій манері.

Нагадаємо, всесвітньо відомий фентезі-серіал НВО «Гра престолів» отримає приквел — серіал «Будинок дракона» (House of Dragon) про династію Таргарієнів. Він вийде у 2022 році.