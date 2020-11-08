Актеры сериала «Игра престолов». Фото: mirf.ru

https://racurs.ua/n146221-taynu-populyarnosti-igry-prestolov-raskryli-britanskie-uchenye-infografika.html

Ракурс

Сериал «Игра престолов», созданный по мотивам саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», побил рекорды различных рейтингов, и по праву признан одним из самых популярных сериалов современности.

Оказалось, что такая популярность — заслуга не хорошего сюжета или актерского состава. Ученые из пяти университетов Великобритании и Ирландии нашли научное объяснение популярности «Игры престолов». Над исследованием работали физики, математики и психологи, которые проанализировали все книги Джорджа Мартина. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи обнаружили, что взаимодействие между персонажами устроено аналогично тому, как люди поддерживают отношения в реальном мире. Также выяснилось, что множество моментов, включая случайные смерти персонажей, на самом деле хронологически предсказуемы.

Ученые обнаружили поразительное сходство социальных контактов в реальности и тем, как события разворачиваются в каждой отдельной главе. И все это несмотря на более чем 2 тыс. именованных персонажей и 41 тыс. взаимодействий между ними. Но только 150 персонажей появляются регулярно, что соответствует тому, сколько может запомнить мозг обычного человека.

В итоге ученые заявили, что хитрость Game of Thrones состоит в том, чтобы смешать реализм и непредсказуемость в познавательно увлекательной манере.

Напомним, всемирно известный фэнтези-сериал НBО «Игра престолов» получит приквел — сериал «Дом дракона» (House of Dragon) о династии Таргариенов. Он выйдет в 2022 году.