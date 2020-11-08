«Шахтер» разгромил «Динамо» в Киеве. Фото: ФК «Шахтер» Донецк в Twitter

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» в 9 туре украинской Премьер-лиги уверенно обыграл киевское «Динамо» в Киеве.

Первый гол в ворота киевлян забил Мораес после ошибки молодого голкипера «Динамо» Нещерета, который не достал до подачи Тете. Натурализованному бразильцу оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Во втором тайме Тарас Степаненко решил пробить издалека и мяч, срикошетив от Маркоса Антонио, оказался в сетке. Третий гол красивым ударом в девятку забил бразилец Алан Патрик.

«Динамо» — «Шахтер»: 0:3

Голы: Мораес, 34, Маркос Антонио, 66, Алан Патрик, 73

«Динамо»: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Родригес (Русин, 71) — Вербич (Де Пена, 61).

«Шахтер»: Трубин — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко (Сіпріано, 50) — Степаненко, Маркос Антонио (Коваленко, 70) — Тете, Марлос (Алан Патрик, 70), Тайсон (Соломон, 52) — Мораес (Фернандо, 70).

Предупреждения: Андриевский, Вербич — Тете, Марлос, Антонио

На 45-й минуте из-за грубого нарушения удален Сергей Сидорчук из «Динамо».

Напомним, в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 6:0.