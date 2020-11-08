Ученые заявили о возможной эпидемии нового смертельного вируса. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

О возможной эпидемии нового смертельного вируса заявили ученые.

Вирус Нипах, который передается от летучих мышей человеку, может вылиться в новую и опасную эпидемию. В Индии и Бангладеш, где ранее выявляли случаи заражения этим вирусом, участились случаи заражения. Ранее ученые считали, что этот вирус можно подхватить только в районах, где много фруктов. Теперь это не обязательное условие. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов, сообщает издание Express.

По словам исследователей, новые вспышки Нипаха могут возникнуть в любой части Юго-Восточной Азии. Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного, а от человека к человеку вирус переходит не так легко, как коронавирусная инфекция COVID-19. Нипах может вызвать воспаление мозга или респираторные заболевания.

Эта болезнь страшна тем, что от нее нет лекарств или вакцины, а летальность составляет 90 процентов.

Напомним, в Дании зафиксировали передачу мутировавшего коронавируса от норки человеку. После 12 выявленных случаев во Всемирной организации здравоохранения заявили, что инфицированных норок выявлены еще в пяти странах: Нидерландах, Италии, Испании, Швеции и США.