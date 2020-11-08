Кравчук заявил, что ОБСЕ готовит единый план по Донбассу. Фото: gazeta.ru

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Единый план по урегулированию ситуации на Донбассе представит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

План разрабатывают с учетом позиций всех сторон. Украина передала ОБСЕ свой план урегулирования конфликта 5 ноября. Документ могут представить до 10 ноября. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому ТАСС.

Этот документ не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению представителя ОБСЕ в ТКГ Грау подготовила поручение господину Пьеру Мореля — это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения и подготовил один документ, который мы будем обсуждать, — отметил первый украинский президент.

Он добавил, что документ должен быть всесторонне продуман и учесть интересы всех сторон, и прежде всего представителей самопровозглашенных властей оккупированной Луганщины и Донетчины. Кравчук уверен, что новый план по Донбассу поможет ввести мир в конфликтном регионе.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, в случае достижения договоренностей, согласованная дорожная карта может быть подписана всеми сторонами контактной группы.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что амнистия участников боевых действий на Донбассе будет осуществляться в соответствии с законом, который будет принят ВРУ после выборов и формирования местных органов власти на неподконтрольных территориях Донбасса в соответствии с украинским законодательством.