Кравчук заявив, що ОБСЄ готує єдиний план по Донбасу. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n146218-obsie-pracuie-nad-iedynym-planom-po-donbasu-kravchuk.html

Ракурс

Єдиний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі представить Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

План розробляють з урахуванням позицій всіх сторін. Україна передала ОБСЄ свій план врегулювання конфлікту 5 листопада. Документ можуть представити до 10 листопада. Про це розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю російському ТАСС.

Цей документ не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ Тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією представника ОБСЄ в ТКГ Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю — це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати, — зазначив перший український президент.

Він додав, що документ повинен бути всебічно продуманий та врахувати інтереси всіх сторін, і насамперед представників самопроголошеної влади окупованої Луганщини та Донеччини. Кравчук упевнений, що новий план до Донбасу допоможе запровадити мир в конфліктному регіоні.

За словами голови української делегації в ТКГ, у разі досягнення домовленостей, погоджена дорожня карта може бути підписана всіма сторонами контактної групи.

Нагадаємо, Леонід Кравчук заявив, що амністія учасників бойових дій на Донбасі здійснюватиметься згідно із законом, який буде ухвалений ВРУ після виборів та формування місцевих органів влади на непідконтрольних територіях Донбасу згідно з українським законодавством.