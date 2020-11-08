Вчені заявили про можливу епідемію нового смертельного вірусу. Фото: slovoidilo.ua

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Про можливу епідемію нового смертельного вірусу заявили вчені.

Вірус Ніпах, який передається від кажанів людині, може вилитися в нову і небезпечну епідемію. В Індії та Бангладеш, де раніше виявляли випадки зараження цим вірусом, почастішали випадки зараження. Раніше науковці вважали, що цей вірус можна підхопити лише в районах, де багато фруктів. Тепер це не обов’язкова умова. Такого висновку дійшли науковці з Сполучених Штатів, повідомляє видання Express.

За словами дослідників, нові спалахи Ніпаху можуть виникнути в будь-якій частині Південно-Східної Азії. Хвороба передається людям, які з’їли фрукти зі слиною зараженої тварини, а від людини до людини вірус переходить не так легко, як коронавірусна інфекція COVID-19. Ніпах може спричинити запалення мозку або респіраторні захворювання.

Ця хвороба страшна тим, що від неї немає ліків або вакцини, а летальність становить 90 відсотків.

Нагадаємо, в Данії зафіксували передачу мутованого коронавірусу від норки людині. Після 12 виявлених випадків у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що інфікованих норок виявлені ще в п’яти країнах: Нідерландах, Італії, Іспанії, Швеції та США.