«Шахтар» розгромив «Динамо» в Києві. Фото: ФК «Шахтар» Донецьк у Twitter

https://racurs.ua/ua/n146220-shahtar-rozgromyv-dynamo-v-kyievi-foto-ta-video-matchu.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» у 9 турі української Прем'єр-ліги впевнено обіграв київське «Динамо» в Києві.

Перший гол у ворота киян забив Мораес після помилки молодого голкіпера «Динамо» Нещерета, який не дістав до подачі Тете. Натуралізованому бразильцю залишалося лише попасти в порожні ворота.

У другому таймі Тарас Степаненко вирішив пробити здалеку і м’яч, зрикошетивши від Маркоса Антоніо, опинився у сітці. Третій гол красивим ударом у дев’ятку забив бразилець Алан Патрік.

«Динамо» — «Шахтар»: 0:3

Голи: Мораес, 34, Маркос Антоніо, 66, Алан Патрік, 73

«Динамо»: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов — Сидорчук, Андрієвський — Циганков, Буяльський, Родрігес (Русин, 71) — Вербич (Де Пена, 61).

«Шахтар»: Трубін — Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко (Сіпріано, 50) — Степаненко, Маркос Антоніо (Коваленко, 70) — Тете, Марлос (Алан Патрік, 70), Тайсон (Соломон, 52) — Мораес (Фернандо, 70).

Попередження: Андрієвський, Вербич — Тете, Марлос, Антоніо

На 45-й хвилині через грубе порушення видалений Сергій Сидорчук з «Динамо».

Нагадаємо, у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» програв менхенгладбаській «Боруссії» з рахунком 6:0.