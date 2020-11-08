«Лев», сім’янин і друг Києва — хто такий новий президент США Джо Байден, фото — DW

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Джо Байдена 20 січня 2021 року інавгурують на посаду президента США. За перемогою 77-річного демократа стоїть довгий шлях з перемог і поразок. Виходець з робітничої родини, він став президентом США всупереч особистим трагедіям.

Байден понад 35 років був сенатором від штату Делавер, він займав посаду віце-президента в адміністрації Барака Обами. Він вважається одним з найавторитетніших і найдосвідченіших представників Демпартії.

На момент інавгурації Джозефу буде 78 років і він стане найстаршим президентом за всю історію США.

З футболу у Сенат

Байден народився 20 листопада 1942 року. Він виріс у Скрентоні, штат Пенсільванія. Його батько чистив печі і продавав старі авто. Він часто говорив синові: «Чемпіоне, мірилом людини є не те, як часто її збивають з ніг, а те, як швидко вона підводиться».

У дитинстві Байден боровся із затинанням і попри знущання однолітків подолав дефект, вправляючись перед дзеркалом. Мрією Байдена було навчання в школі, а тому він працював у садах і мив вікна, щоб допомагати родині оплачувати освіту. Худорлявого Байдена тренер з американського футболу вважав одним з кращих в команді.

Байден вчився на політології в університеті Делавера і продовжував грати в футбол. У перші роки він більше цікавився футболом, дівчатами і вечірками, ніж навчанням. Однак тоді ж у нього з’явився й інтерес до політики, зокрема, завдяки інавгурації Джона Кеннеді в 1961 році.

В університетські роки Байден познайомився з Нелею Хантер, закохався в неї з першого погляду. У 1966 році вони одружилися.

Політика і особисті трагедії

Початком кар'єри Байдена можна вважати обрання до Ради графства Нью-Касл в 1970 році від Демпартії. У 1972 році, коли він балотувався в Сенат, у Байденів вже було троє дітей. Він переміг і став одним з наймолодших сенаторів в історії США.

Майже відразу після перемоги на виборах його сім’ю спіткала трагедія — дружина і діти потрапили в автокатастрофу. Дружина і однорічна дочка загинули, а сини Бо і Хантер отримали серйозні травми.

30-річний сенатор склав присягу у лікарняній палаті синів.

У 1975 році його брат познайомив Джозефа з майбутньою дружиною Джилл. Вона погодилася стати його дружиною п’ятого разу у 1977 році. Байден заявляв, що Джилл «повернула йому життя».

Джо намагався якомога більше бути з синами, тому щодня їздив до Вашингтона чотири години потягом.

У Сенаті Байден виступав за розширення НАТО, сприяння стабільності на Балканах і виступав проти дій Буша-молодшого в Іраку. Його критикували за підтримку прихильників расової сегрегації щодо спільних шкільних автобусів.

Вперше президентські амбіції Байден мав у 1987 році, але його викрили у плагіаті промови під час праймеріз демократів.

Через 20 років Байден знову вирішив балотуватися, але йому не вдалося здолати пару Обама-Клінтон. Байден вибув з гонки, але потім увійшов в команду Обами у статусі віце-президента. Обама про таке рішення не пошкодував і в кінці каденції назвав Байдена «найкращим віце-президентом за всю історію країни» і «левом американської історії».

На початку кар'єри віце-президент Байден формував зовнішню політику адміністрації Обами щодо Афганістану, Іраку, Україні та РФ.

Зла доля продовжував переслідувати Байдена. У 2015 році він обіймав посаду віце-президента в адміністрації Обами і разом з ним працював над законопроектом, що гарантує доступ до медичного обслуговування мільйонам сімей з низькими доходами. І в цей час старший син Байдена Бо помер від раку мозку. Джо Байден, який збирався балотуватися на пост президента США на виборах 2016 року, вважав за краще вийти з передвиборної гонки.

Чому американці повірили Байдену

З третьої спроби Байдену підкорився американський політичний Олімп. Чимало експертів вважають, що йому допомогла й позиція щодо коронавірусу. Вона різко контрастувала з думкою Дональда Трампа. Трамп сам перехворів, але після повернення в Білий дім з клініки заявив, що «цієї хвороби не потрібно боятися».

Байден закликає американців постійно носити маски, дотримуватися соціальну дистанцію і серйозно ставитися до ризику заразитися.

Байден заявляв про намір об'єднати Америку, яка сповнена протиріч. Він пообіцяв створення мільйонів нових робочих місць і уточнив, що необхідні інвестиції можуть з’явитися за рахунок відмови від податкових скорочень для багатих, введених Трампом.

Новий президент США має намір домогтися повного переходу США до 2050 року на поновлювані джерела енергії.

Звинувачення і проблеми зі здоров’ям

Україна має для Джо Байдена особливе значення. Він відповідав за відносини з Києвом у адміністрації Обами. Крім того, він опинився у центрі корупційного скандалу. У 2014 році син Хантер Байден увійшов до наглядової ради української газодобувної компанії Burisma.

Рішення Байдена-молодшого, до цього ніяк не пов’язаного з газовим бізнесом, викликало критику в США. Раніше він ніколи не працював в галузі, а у Burisma Хантер начебто отримував до 50 тис. дол. на місяць. Підозрювали про конфлікт інтересів. Байдена-старшого звинувачували в тиску на Київ з метою звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який на той момент вів розслідування проти Burisma. Байден, втім, спростовує такі твердження.

Критики Джозефа не втомлюються нагадувати про його вік і можливі проблеми зі здоров’ям. 77-річний політик справді часто заговорюється під час публічних виступів і невиразно вимовляє слова або робить дивні висловлювання. Якось на зустрічі з виборцями в Лос-Анджелесі Байден представив присутнім свою сестру Валері, але вказав рукою на свою дружину. Подібні інциденти дають привід його супротивникам спекулювати на тому, що у колишнього віце-президента розвивається стареча деменція, хоча офіційно цей діагноз ніким і ніколи не був підтверджений.

У лютому 2015 року Байден емоційно звернувся до українців у Раді: