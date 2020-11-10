Справу за заявою Шокіна щодо Байдена закрила поліція

https://racurs.ua/ua/n146328-spravu-za-zayavou-shokina-schodo-baydena-zakryla-policiya-zmi-dokument.html

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Справу щодо обраного президента США Джозефа Байдена, яка була порушена за заявою екс-генпрокурора Віктора Шокіна, закрила Національна поліція України.

Про це 10 листопада пише «Укрінформ» з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

Нацполіція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яка була порушена за заявою колишнього генпрокурора Шокіна, — повідомив співрозмовник видання.

За його словами, справа була зареєстрована за ст. 344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча) у Держбюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро перенаправило її до Нацполіції, яка і закрила справу 23 вересня 2020 року.

Нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віце-президента США Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна. Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили через тиск Байдена. За повідомленнями ЗМІ, нині Байден значно випереджає чинного президента Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як зауважують ЗМІ, Байден добре розбирається в українській політиці, тому владі доведеться боротися з корупцією, щоб досягти прогресу у відносинах з Вашингтоном. Раніше Байден кілька разів відвідував Україну.

Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися, — казав Байден.

Ще одним пунктом він визначив підтримку енергетичної незалежності України та залучення західних інвестицій. Але все це лише за умови боротьби з корупцією.