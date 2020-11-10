Физкультпривет от Зеленского — президент призвал «ударить» по COVID-19 спортом

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Владимир Зеленский, который сейчас болеет коронавирусной болезнью, предложил создать в Украине программу «Здоровая нация». Она будет содержать практические рекомендации по профилактике заболеваний, а также информацию о преимуществах здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, пандемия продемонстрировала связь между легким течением коронавирусного заболевания и регулярными занятиями спортом. Поэтому глава государства предлагает действовать на опережение и сосредоточиться на профилактике COVID-19, а не только на лечении.

Время заниматься зарядкой или тренировками, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации, — подчеркнул Зеленский.



Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь к программе спортсменов, которые уже переболели COVID-19, чтобы они рассказали о своем опыте борьбы с болезнью. Однако как будет воплощаться такая инициатива президента, пока неизвестно.

Напомним, сейчас Зеленский болеет коронавирусной инфекцией. Он чувствует себя хорошо и работает на самоизоляции. Летом коронавирус обнаружили у жены Зеленского Елены и сына Кирилла.