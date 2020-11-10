Бездомний на ім’я Ананас в Австралії балотується в мери

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В Австралії намагаються не дати босоногому безхатьку на ім’я Ананас стати мером міста Рокхемптон, де мешкають 80 тис. осіб. Кріс Хупер ходить босоніж, живе в нічліжці для художників і агітує проти війни і змін клімату.

Ананас вирішив балотуватися в мери Рокхемптона і посів друге місце — він отримав 31% голосів, пише The Guardian.

Попередній мер Рокхемптон Маргарет Стрелоу пішла у відставку після скандалу. Вона не вказала у звіті послуги з гостинності, надані індійською компанією Adani Group під час візиту австралійських політиків. Стрелоу займала посаду мера 16 з останніх 20 років.

Тепер за законом мером повинен стати наступний за кількістю голосів претендент. Консервативні політики негативно ставляться до думки про те, що Рокхемптон може очолити людина без житла, машини і намагаються у швидкі терміни змінити законодавство.