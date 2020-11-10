В Австралии в мэры баллотируется Ананас — новости мира

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Ракурс

В Австралии пытаются не дать босоногому бездомному по имени Ананас стать мэром города Рокхэмптон, где проживает 80 тыс. населения. Крис Хупер ходит босиком, живет в ночлежке для художников и агитирует против войны и изменений климата.

Ананас решил выдвинуться в мэры Рокхэмптона и занял второе место — он получил 31% голосов, пишет The Guardian.

Предыдущий мэр Рокхэмптона Маргарет Стрелоу ушла в отставку после скандала. Она не указала в отчете услуги по гостеприимству, предоставленные индийской компанией Adani Group во время визита австралийских политиков. Стрелоу занимала должность мэра 16 из последних 20 лет.

Теперь по закону мэром должен стать следующий по числу голосов претендент. Консервативные политики негативно относятся к мысли о том, что Рокхэмптона может возглавить человек без жилья, машины и срочно пытаются изменить закон.