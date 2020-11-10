Порошенко пожелал выздоровления Зеленскому

https://racurs.ua/n146332-poroshenko-pojelal-vyzdorovleniya-zelenskomu.html

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Петр Порошенко пожелал скорейшего выздоровления действующему главе государства Владимиру Зеленскому, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Также политик призвал власти вернуть в «коронавирусный фонд» 40 млрд грн, потраченных «не по назначению», и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления жесткого карантина. Об этом Порошенко заявил, находясь во Львове, пишет Цензор.НЕТ.

Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к властям, которые провалили оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть COVID-19. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу, — сказал пятый президент Украины.



Лидер «Европейской Солидарности» убежден, что средства из COVID-фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и медицинское оснащение.

Напомним, сейчас Зеленский болеет коронавирусной инфекцией. Он чувствует себя хорошо и работает на самоизоляции. Летом коронавирус обнаружили у жены Зеленского Елены и сына Кирилла.