ДТП в Одесі — авто влетіло в зупинку, четверо потерпілих

https://racurs.ua/ua/n146334-dtp-v-odesi-avto-vletilo-v-zupynku-chetvero-poterpilyh-foto-video.html

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ДТП в Одесі сталася ввечері 10 листопада — на проспекті Небесної Сотні легковий автомобіль влетів в зупинку, де на той момент перебували люди. Щонайменше четверо осіб дістали поранень.

Як повідомляють очевидці, автомобіль «Тойота» на великій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. Зараз поліція встановлює обставини ДТП в Одесі. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні. Вирішується питання про правову кваліфікацію події, — зауважили у Нацполіції Одещини.

Водій проходить медичний огляд — його перевіряють на наявність алкоголю в крові.

Як зазначають місцеві ЗМІ, повідомлення про аварію надійшло о 18.30. Двоє постраждалих — у важкому стані. Водій «Тойоти» 1971 року народження повідомив правоохоронцям, що він, уникаючи зіткнення з авто «БМВ», прийняв вправо і зачепив бордюр, після цього його автомобіль вилетів на зупинку. Поліція перевіряє відео з камер спостереження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Харкові 6 листопада зіткнулися дві іномарки, одну з них від удару відкинуло в будівлю зупинки громадського транспорту. В результаті ДТП постраждали п’ятеро осіб.