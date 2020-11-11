На «відкаті» за ремонт доріг упіймали новообраного «слугу»-голову ОТГ на Закарпатті, фото — СБУ

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Хабар за укладення дорогу ремонту місцевих доріг вимагав новообораний очільник громади на Закарпатті. Голову Воловецької ОТГ Служба безпеки України затримала 10 листопада під час отримання грошей за корупційну схему відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури регіону.

В прес-службі СБУ повідомили, що посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору.

У Генпрокуратурі повідомили, що голова ОТГ вимагав від керівника приватної фірми 80 тис. грн «відкату».

У разі відмови посадовець погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі «відкату» посадовець залучив свого знайомого як посередника.

Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Затримання посадовця від СН прокоментували і в Офісі президента. Прес-служба Банкової нагадала про те, що «часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, залишились у минулому».

На початку листопада за хабар затримали заступника голови Закарпатської обласної ради. Посадовець вимагав 560 тис. дол. відкату від підрядника за безперешкодне зведення об'єктів проекту президента «Велике будівництво» на території області. У корупційний схемі також був задіяний один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції.