Мінкульт виступає проти карантину вихідного дня, фото: kino-teatr.ru

https://racurs.ua/ua/n146265-proty-karantynu-vyhidnogo-dnya-vystupylo-ministerstvo-kultury.html

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Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує запровадження в Україні так званого «карантину вихідного дня» з огляду на наслідки, які такі обмеження матимуть для сфери культури та креативних індустрій.

Очільник міністерства Олександр Ткаченко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей, — наголосив він.

Ткаченко наголошує, що заклади культури не є епіцентром розповсюдження коронавірусу, а контролювати дотримання у них карантинних обмежень чи не найпростіше — потік людей регулюється, їх розсаджування визначається, здійснюється контроль за дотримання маскового режиму та температурний скринінг.

За його словами, ця сфера фактично є взірцем для багатьох галузей за виконанням санітарно-епідемічних вимог.

Міністр наголошує, що ця сфера генерує від 2 до 4% ВВП.

І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики є для мікро, малого та середнього бізнесу, — додав він.

Також проти заборони роботи у вихідні для закладів культури (кіно, театри, музеї) виступили депутати з Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила член фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Народний обранець наголошує, що заборона працювати на вихідних автоматично означатиме зменшення виручки таких закладів на 50%, тому левова частка з них закриється, щоб не платити зарплати і податки.

Окремо нас непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу. Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати, — наголосила Кравчук.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, які обмеження передбачає карантин вихідного дня.