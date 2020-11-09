Минкульт выступает против карантина выходного дня, фото: kino-teatr.ru

https://racurs.ua/n146265-protiv-karantina-vyhodnogo-dnya-vystupilo-ministerstvo-kultury.html

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Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение в Украине так называемого «карантина выходного дня», учитывая последствия, которые такие ограничения будут иметь для сферы культуры и креативных индустрий.

Глава министерства Александр Ткаченко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей, — подчеркнул он.

Ткаченко отмечает, что учреждения культуры не являются эпицентром распространения коронавируса, а контролировать соблюдение в них карантина достаточно просто — поток людей регулируется, их рассадка определяется, осуществляется контроль за соблюдением масочного режима и температурный скрининг.

По его словам, эта сфера фактически является образцом для многих отраслей за выполнением санитарно-эпидемических требований.

Министр отмечает, что эта сфера генерирует от 2 до 4% ВВП.

И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски есть для микро, малого и среднего бизнеса, — добавил он.

Также против запрета работы в выходные дни для учреждений культуры (кино, театры, музеи) выступили депутаты из Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила член фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Народный избранник подчеркивает, что запрет работать на выходных автоматически будет означать уменьшение выручки таких заведений на 50%, поэтому львиная доля из них закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги.

Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этих карантинных мер. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать, — подчеркнула Кравчук.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие ограничения предусматривает карантин выходного дня.