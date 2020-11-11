Карантин вихідного дня розглядатиме уряд під протести рестораторів — коронавірус в Україні

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Карантин вихідного дня 11 листопада розглядатиме Кабінет міністрів під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля на своєму засіданні, яке має розпочатися о 13.30. Водночас під урядовою будівлею у середу вже стартувала акція протесту «Маю право працювати» українських рестораторів і підприємців.

Представники ресторанної галузі обслуговування вимагають послабити обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Зокрема, вони виступають проти карантину вихідного дня та інших часових обмежень на роботу, а також просять відтермінувати перевірки. Окрім цього, працівники галузі обслуговування просять уряд надати компенсації у зв’язку з карантином.

В цей же час акції протесту біля будівель ОДА проходять у Львові, Луцьку, Харкові, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Мелітополі, Черкасах.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я заявляло, що для боротьби з пандемією коронавірусу необхідно запровадити локдаун на вихідні. За такого варіанту карантину у суботу та неділю працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Доведеться закрити ТРЦ, а ресторанам та кафе дозволять працювати лише навинос.