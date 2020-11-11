Карантин выходного дня рассмотрит Кабмин под массовые протесты рестораторов (ВИДЕО)

Карантин выходного дня рассмотрит Кабмин под массовые протесты рестораторов

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Карантин выходного дня 11 ноября будет рассматривать Кабинет министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля на своем заседании, которое должно начаться в 13.30. В свою очередь под правительственным зданием в среду уже стартовала акция протеста «Маю право працювати» украинских рестораторов и предпринимателей.

Представители отрасли обслуживания требуют ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, они выступают против карантина выходного дня и других временных ограничений на работу, а также просят отсрочить проверки. Кроме этого, работники сферы обслуживания просят правительство предоставить компенсации в связи с карантином.

В это же время акции протеста у зданий ОГА проходят во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Николаеве, Мелитополе, Черкассах.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения заявило, что для борьбы с пандемией коронавируса в Украине необходимо ввести локдаун на выходные. Такой вариант карантина в предусматривает работу в субботу и воскресенье исключительно продуктовых магазинов, аптек, транспорта, автозаправочных станций и ветеринарных аптек. Будут закрыты ТРЦ, а ресторанам и кафе позволят работать только навынос.