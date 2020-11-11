Карантин на выходные утвердил Кабмин — суть новых запретов

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Карантин выходного дня ввел Кабинет министров 11 ноября. Он начнет действовать уже с ближайшего уикенда — 14 ноября. Срок действия карантина — до 30 ноября.

Изменения вносятся в постановление № 641. В выходные дни — с 00.00 субботы до 00.00 понедельника — будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки, автозаправочные станции. А вот рестораны, кафе или другие точки общественного питания откроются исключительно на вынос.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что развлекательные мероприятия будут запрещены.

До 30 ноября в выходные дни будет запрещено:

проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;

прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью торговли на вынос;

прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.

Также правительство предлагает ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов и установить приоритетное время с 10.00 до 11.00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг, поскольку они находятся в зоне риска.

В то же время свою деятельность продолжат заведения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги инкассации, услуги почтового связи, а также медицинские услуги.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин пытался ввести модель карантинных мероприятий, которая обеспечит баланс между функционирования экономики и недопущением перегрузки медицинской системы. Ранее против новой формы карантина выступило Министерство культуры.

Шмыгаль заявил, что правительство «готово подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усиления карантина выходного дня.

Возле Кабинета министров и других городах страны проходили акции рестораторов «Имею право работать» против введения карантина выходного дня.

Минкульт выступил против его введения, а президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.

Министр Александр Ткаченко воздержался от голосования за внедрение «карантина выходного дня».