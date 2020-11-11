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Ракурс
895 млн грн на кислород для СОVID-больниц выделил Кабмин

895 млн грн на кислород для СОVID-больниц выделил Кабмин

11 ноя 2020, 14:36
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895 млн грн для обеспечения кислородом больницы, оказывающие стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией СОVID-19, выделил в среду Кабинет министров Украины.

Об этом на заседании 11 ноября сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Кабмин сосредоточен на том, чтобы медсистема справилась с пандемией коронавируса и потоком больных. Для этого сегодня примем решение о выделении дополнительно 895 млн грн для обеспечения кислородом коечного фонда больниц, — заявил Шмыгаль.

Также глава правительства сообщил, что Кабмин находится на постоянном контакте с главами областных администраций и руководителями органов здравоохранения.

Четко всем было отмечено о недопустимости отсутствия результата по обеспечению больниц всем необходимым, поскольку правительство выделяет средства, — добавил глава Кабмина.

Кроме этого, Шмыгаль уверяет, что правительство готово подставить плечо предпринимателям во время усиленного карантина выходного дня.


Экономика не выдержит полного локдауна. Поэтому Кабмин и Министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками и представителями бизнеса разработали изменения в постановление № 641, предусматривающие введение в Украине карантина выходного дня, — резюмировал глава правительства.

Источник: Ракурс


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