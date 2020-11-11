Режиссер номинированного на «Оскар» фильма отказался от ордена. Фото: meest-online.com

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Ракурс

Валентин Васянович, украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер отказался от ордена «За заслуги» 3 степени.

Он отметил, что это не политическое решение, а цеховая солидарность и этика. Об этом режиссер сообщил LB.ua.

Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 9 ноября.

По словам режиссера, он не может принять государственную награду, потому что протестует против открытия уголовных производств по большинству кинопроизводителей.

Как заметил Васянович, эти дела в основном касаются тех, кто представлял Украину на международной арене.

Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство», а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика, — комментирует Васянович.



Напомним, ранее мы сообщали, что украинский фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича оказался среди претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии. Фильм «Атлантида» рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с РФ и возвращения оккупированных территорий.

Кроме того, украинский оскаровский комитет выдвинул антиутопическую драму «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича на получение престижной американской кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».