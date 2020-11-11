Компенсація за карантин — що пообіцяли в уряді

https://racurs.ua/ua/n146363-kompensaciya-za-karantyn-scho-poobicyaly-v-uryadi.html

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Нові карантинні обмеження спонукали Кабінет міністрів задуматися про компенсації для бізнесу.

На засіданні Кабміну йшлося про представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд готовий підставити плече, аби підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня.

На засіданні уряду очільник уряду пообіцяв відновити та розширити наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою).

можливість застосування механізму визнання «карантину вихідного дня» форс-мажорною обставиною, що зараз оговорюється з Торговельно-промисловою палатою.

продовження реалізації програми доступних кредитів «5−7−9», яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

Крім того, Шмигаль нагадав, що в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки для бізнесу.

Раніше очільник уряду заявив, що Кабмін намагався запровадити модель карантинних заходів, яка забезпечить баланс між функціонування економіки і недопущенням перевантаження медичної системи. Проти нової форми карантину виступило Міністерство культури.