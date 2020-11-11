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Национальный карантин вернулся — во всей стране будут действовать ограничения «оранжевой» зоны
Национальный карантин вернулся — во всей стране будут действовать ограничения «оранжевой» зоныhttps://racurs.ua/n146365-nacionalnyy-karantin-vernulsya-vo-vsey-strane-budut-deystvovat-ogranicheniya-oranjevoy-zony.htmlРакурс
Карантин в Украине снова будет национальным, а не адаптивным. Кабинет министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса.
В правительстве отказались от адаптивного карантина и перешли к общегосударственному с ограничениями, которые действовали до сих пор для оранжевой зоны.
Соответствующие изменения внесли в постановление № 641. Таким образом, в Украине запрещается работа:
- заведений питания с 22.00 до 7.00, кроме еды на вынос;
- клубов, дискотек и других развлекательных заведений;
- кинотеатров, театров и т.д. с заполненной более 50%;
- перевозки пассажиров больше, чем количество сидячих мест;
- проведение мероприятий с участием более 20 человек (кроме некоторых спортивных мероприятий без зрителей);
- обучение в группах более 20 человек, кроме садов и школ;
- работа спортзалов и фитнес-центров, если на 20 кв.м. находится более одного человека;
- работа хостелов, мотелей, кроме гостиниц и заведений соцпомощи и реабилитации.
Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии не менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и не более четырех человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.
Также вводится время для пенсионеров. Он будет действовать с 10.00 до 12.00 на объектах торговли и в органах власти.
Напомним, что в Украине официально с 14 по 30 ноября будет действовать «карантин выходного дня» — жесткий локдаун с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
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