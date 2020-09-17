Выявлять коронавирус за 12 минут научились в Италии

Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143951-vyyavlyat-koronavirus-za-12-minut-nauchilis-v-italii.html

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Коронавирус в мире распространяется с разрушительной скоростью, поэтому ученые ищут самые лучшие методы для быстрой диагностики инфекции. Итальянская компания Menarini Diagnostics разработала сверхбыстрый тест на коронавирус, который будет показывать результат всего за 12 минут.

Также тест может определять, есть ли у человека антитела к инфекции. Об этом сообщает ANSA.

У теста есть еще одна возможность — он определяет, насколько сильную вирусную нагрузку получает человек. Благодаря этой информации, врачи смогут определять, насколько заразным и опасным для окружающих является инфицированный.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые обнаружили молекулу, которая даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни.

В то же время с человеческими клетками молекула не связывается, что минимизирует побочные эффекты. Высокую эффективность также показали эксперименты с применением этого вещества на мышах и хомяках.