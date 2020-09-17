Виявляти коронавірус за 12 хвилин навчилися в Італії

Коронавірус у світі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143951-vyyavlyaty-koronavirus-za-12-hvylyn-navchylysya-v-italiyi.html

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Коронавірус у світі поширюється з руйнівною швидкістю, тому науковці шукають найкращі методи для швидкої діагностики інфекції. Італійська компанія Menarini Diagnostics розробила надшвидкий тест на коронавірус, який показуватиме результат всього за 12 хвилин.

Також тест може визначати, чи є у людини антитіла до інфекції. Про це повідомляє ANSA.

У тесту є ще одна можливість — він визначає, наскільки сильне вірусне навантаження отримує людина. Завдяки цій інформації, лікарі зможуть визначати, наскільки заразною та небезпечною для інших є хвора людина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені виявили молекулу, яка навіть за мінімального дозування може нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби.

Водночас з людськими клітинами молекула не зв’язується, що мінімізує побічні наслідки. Високу ефективність також показали експерименти із застосуванням цієї речовини на мишах та хом’яках.