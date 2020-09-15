У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143843-zdolaty-koronavirus-moje-znaydena-amerykanskymy-uchenymy-molekula.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває, тож зусилля науковців спрямовані на пошуки ефективних способів протистояння цій інфекції.

Американські вчені з Пітсбурзького університету виявили молекулу, яка навіть за мінімального дозування може нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє видання UPMC.

Ця молекула вступає в контакт з S-білком коронавірусу.

Водночас з людськими клітинами молекула не зв’язується, що мінімізує побічні наслідки. Високу ефективність також показали експерименти із застосуванням цієї речовини на мишах та хом’яках.

Молекула була використаний для створення лікарського засобу — відомого як Ab8 — для потенційного використання як терапевтичного та профілактичного засобу проти коронавірусу.

Виявлена молекула є компонентом антитіла, вона у 10 разів менша за повнорозмірне антитіло. Такі крихітні розміри також надають можливість вводити препарат альтернативними способами, наприклад шляхом інгаляції або внутрішньошкірно, а не внутрішньовенно крапельно, як більшість подібних препаратів.

Цю молекулу виявили шляхом «риболовлі» — для набору з понад 100 млрд потенційних кандидатів білок SARS-CoV-2 використовували як приманку.

Нагадаємо, шведські учені за допомогою експериментів над альпаками виявили нанотіло, здатне протистояти коронавірусу.