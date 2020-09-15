Черги «швидких» з COVID-пацієнтами потрапили на відео в Одесі, фото — Вгороде

https://racurs.ua/ua/n143842-chergy-shvydkyh-z-covid-paciientamy-potrapyly-na-video-v-odesi.html

Ракурс

Коронавірус в Одесі пришвидшив поширення, справа дійшла аж до багатогодинних черг біля лікарень, у яких хворі чи люди з підозрою на коронавірус намагаються потрапити у приймальні відділення.

У лікарні № 3 черга з машин швидкої допомоги вишикувалася у день, коли Одеська область знову оновила рекорд щодо нових хворих. Відео з-під лікарні розмістила в соцмережах волонтер Катерина Ножевнікова.

На кадрах видно як 17 машин швидкої допомоги стоять в черзі, щоб передати хворих в приймальне відділення. У коментарях користувачі відзначають, що значно збільшилася кількість хворих з пневмоніями (не виключено, що через коронавірусну інфекцію).

В Одеській області 14 вересня зафіксували 306 нових випадків захворювання на коронавірус. Це найбільший добовий показник в регіоні з початку пандемії. За час пандемії в області виявили вже майже 10 тис. хворих.

Регіон наразі на третьому місці в країні щодо поширення COVID-19. На першому — Тернопільська область (390 хворих за добу), на другому Харківська (307).