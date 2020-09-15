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Ракурс
Очереди «скорых» с COVID-пациентами в Одессе попали на видео, фото — Вгороде

Очереди «скорых» с COVID-пациентами в Одессе попали на видео

15 сен 2020, 12:26
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Коронавирус в Одессе ускорил распространение, дело дошло до появления многочасовых очередей возле ​​больниц, в которых больные или пациенты с подозрением на коронавирус пытаются попасть в приемные отделения.

Возле больницы № 3 очередь из машин скорой помощи выстроилась в день, когда Одесская область снова обновила рекорд по новым больных. Видео из-под больницы разместила в соцсетях волонтер Екатерина Ножевникова.

На кадрах видно как 17 машин скорой помощи стоят в очереди, чтобы передать больных в приемное отделение. В комментариях пользователи отмечают, что значительно увеличилось число больных с пневмониями (не исключено, что из-за коронавирусной инфекции).


В Одесской области 14 сентября зафиксировали 306 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в регионе с начала пандемии. За время пандемии в области обнаружили уже почти 10 тыс. больных.

Регион пока на третьем месте в стране по распространению COVID-19. На первом — Тернопольская область (390 больных в сутки), на втором Харьковская (307).

Источник: Ракурс


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