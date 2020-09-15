Очереди «скорых» с COVID-пациентами в Одессе попали на видеоhttps://racurs.ua/n143842-ocheredi-skoryh-s-covid-pacientami-v-odesse-popali-na-video.htmlРакурс
Коронавирус в Одессе ускорил распространение, дело дошло до появления многочасовых очередей возле больниц, в которых больные или пациенты с подозрением на коронавирус пытаются попасть в приемные отделения.
Возле больницы № 3 очередь из машин скорой помощи выстроилась в день, когда Одесская область снова обновила рекорд по новым больных. Видео из-под больницы разместила в соцсетях волонтер Екатерина Ножевникова.
На кадрах видно как 17 машин скорой помощи стоят в очереди, чтобы передать больных в приемное отделение. В комментариях пользователи отмечают, что значительно увеличилось число больных с пневмониями (не исключено, что из-за коронавирусной инфекции).
В Одесской области 14 сентября зафиксировали 306 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в регионе с начала пандемии. За время пандемии в области обнаружили уже почти 10 тыс. больных.
Регион пока на третьем месте в стране по распространению COVID-19. На первом — Тернопольская область (390 больных в сутки), на втором Харьковская (307).