Очереди «скорых» с COVID-пациентами в Одессе попали на видео, фото — Вгороде

https://racurs.ua/n143842-ocheredi-skoryh-s-covid-pacientami-v-odesse-popali-na-video.html

Ракурс

Коронавирус в Одессе ускорил распространение, дело дошло до появления многочасовых очередей возле ​​больниц, в которых больные или пациенты с подозрением на коронавирус пытаются попасть в приемные отделения.

Возле больницы № 3 очередь из машин скорой помощи выстроилась в день, когда Одесская область снова обновила рекорд по новым больных. Видео из-под больницы разместила в соцсетях волонтер Екатерина Ножевникова.

На кадрах видно как 17 машин скорой помощи стоят в очереди, чтобы передать больных в приемное отделение. В комментариях пользователи отмечают, что значительно увеличилось число больных с пневмониями (не исключено, что из-за коронавирусной инфекции).

В Одесской области 14 сентября зафиксировали 306 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в регионе с начала пандемии. За время пандемии в области обнаружили уже почти 10 тыс. больных.

Регион пока на третьем месте в стране по распространению COVID-19. На первом — Тернопольская область (390 больных в сутки), на втором Харьковская (307).