В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143843-odolet-koronavirus-mojet-naydennaya-amerikanskimi-uchenymi-molekula.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому усилия ученых направлены на поиски эффективных способов противостояния этой инфекции.

Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили молекулу, которая даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, сообщает издание UPMC.

Эта молекула вступает в контакт с S-белком коронавируса.

В то же время с человеческими клетками молекула не связывается, что минимизирует побочные последствия. Высокую эффективность также показали эксперименты с применением этого вещества на мышах и хомяках.

Молекула была использована для создания лекарственного средства — известного как Ab8 — для потенциального использования в качестве терапевтического и профилактического средства против коронавируса.

Обнаруженная молекула является компонентом антитела, она в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Такие крошечные размеры также предоставляют возможность вводить препарат альтернативными способами, например, путем ингаляции или внутрикожно, а не внутривенно капельно, как большинство подобных препаратов.

Эту молекулу обнаружили путем «рыбалки» — для набора из более 100 млрд потенциальных кандидатов белок SARS-CoV-2 использовали как приманку.

Напомним, шведские ученые с помощью экспериментов над альпаками обнаружили нанотело, способное противостоять коронавирусу.