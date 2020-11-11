В Африці запустять виробництво тесту на коронавірус. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n146367-v-afryci-zapustyat-vyrobnyctvo-testu-na-koronavirus-vartistu-1-dol.html

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Коронавірус у світі поширюється з руйнівною швидкістю, тому науковці шукають найкращі методи для швидкої діагностики інфекції. Сенегальський інститут Пастера в Дакарі розробив тест на коронавірус, який коштує лише один дол.

Тест отримав назву DiaTropix і показує результат за лічені хвилини. Про це пише CNN.

Це дуже проста технологія, подібна до тесту на вагітність, який можна використовувати скрізь на рівні громади, що важливо для Африки, — сказав Амаду Салл, директор Інституту Пастера.

Набір для швидкого тестування не вимагає електрики або лабораторних аналізів. Він складається з простої тест-смужки, розміщеної в пластиковому блоці.

Для того, аби протестуватися, достатньо краплі крові. Кров перевіряється на антитіла, пов’язані з коронавірусом, і результат відображається на тест-смужці.

Прототип тесту перевірили ще в червні цього року. Після перевірки DiaTropix запустять у виробництво. Спочатку тест буде доступний тільки в Африці. За словами Салла, до лютого 2021 року планується випустити від 10 до 15 млн комплектів тестів.

Нагадаємо, що італійська компанія Menarini Diagnostics розробила надшвидкий тест на коронавірус, який показуватиме результат всього за 12 хвилин. Також тест може визначати, чи є у людини антитіла до інфекції.