Запуск 5G в Україні погодив Кабмін — названо дати

https://racurs.ua/ua/n146368-zapusk-5g-v-ukrayini-pogodyv-kabmin-nazvano-daty.html

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Запуск 5G в Україні погодив Кабмін, затвердивши під час засідання 11 листопада план заходів щодо впровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Згідно оприлюдненого плану, технологія 5G в Україні має стати доступною у 2022 році.

Діджиталізація країни можлива лише за швидкісного та доступного інтернету. Сьогодні ми… затвердили план заходів для впровадження 5G зв’язку в Україні, — заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Він назвав цей проект важливим для розвитку кластерної економіки.

У Мінцифрі зазначили, що підготовлений міністерством план розвитку 5G передбачає запровадження в Україні технології, яка удесятеро швидша за 4G і здатна забезпечити обмін значних обсягів інформації на надвисоких швидкостях.

Ми прискорюємо підключення України до швидкісного інтернету 4G, та реалізуємо запровадження нової, перспективної технології 5G. 5G цілком безпечний для людей. З цього приводу є низка наукових підтверджень, які варто відрізняти від фейкових новин. ВООЗ також визнала його безпечність, — нагадали у Мінцифрі.

Також профільне відомство озвучило плани щодо запуску 5G в Україні:

розпочнемо роботу з використання діапазонів частот 700 МГц і 3400 — 3800 МГц. Саме на них у Європі розвивається 5G;

сформуємо робочу групу, яка проаналізує наявні частоти для розвитку 5G вже у листопаді;



оголошення тендеру на частоти для розвитку 5G відбудеться у жовтні 2021 року. Сам тендер — у грудні 2021 року.

Початок використання 5G в Україні очікується з 2022 року.