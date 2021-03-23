За разрисованный Офис президента подозрение получил еще один активист

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Ракурс

Акция протеста в Киеве возле Офиса президента, которая состоялась 20 марта, находится в фокусе внимания силовиков. 23 марта следователи столичной полиции объявили о подозрении еще одному активисту.

В полиции сообщили, что это один из организаторов акции на Банковой. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Ранее подозрение объявили уроженцу Винницкой области, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Правоохранители сегодня вручили подозрение Сергею Филимонову. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Подозрение вручили не по одной, а по двум статьям — кроме хулиганства, еще и за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Филимонов написал, что полиция вручила подозрение без присутствия его адвокатов. Также ему пока непонятно, о каком пострадавшем идет речь.

Ранее Филимонов заявлял, что считает акцию под ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции. Там удерживали одного задержанного участника. Кроме того, Филимонов рассказал, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Избрание меры пресечения Владу Сорду, которому о подозрении сообщили 21 марта, назначено на сегодня в 13.20 в Печерском суде Киева.