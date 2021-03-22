Отмыть офис Зеленского от краски согласились почти 10 компаний

Отмыть офис Зеленского согласились почти 10 компаний. Фото: ukraina.ru

https://racurs.ua/n152117-otmyt-ofis-zelenskogo-ot-kraski-soglasilis-pochti-10-kompaniy.html

Ракурс

Последствия погрома фасада здания Офиса президента готовы ликвидировать почти 10 компаний.

Клининговые фирмы, которые предложили свои услуги по ликвидации краски из гранита и стен, оценили свою работу в 250−300 тыс. грн. Эти компании уже оценили объем работ. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Офиса президента.

Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание, — отметили у Зеленского.



На Банковой добавили, что сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, чья стоимость услуг будет наименьшей.

Напомним, журналисты утверждают, что в киевских клининговых компаниях заявили, что готовы отмыть гранит и реставрировать дверь Офиса президента по 50 тыс. грн, а не за 2 млн грн.