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Ракурс
Отмыть офис Зеленского согласились почти 10 компаний. Фото: ukraina.ru

Отмыть офис Зеленского от краски согласились почти 10 компаний

22 мар 2021, 23:00
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Последствия погрома фасада здания Офиса президента готовы ликвидировать почти 10 компаний.

Клининговые фирмы, которые предложили свои услуги по ликвидации краски из гранита и стен, оценили свою работу в 250−300 тыс. грн. Эти компании уже оценили объем работ. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Офиса президента.

Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание, — отметили у Зеленского.


На Банковой добавили, что сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, чья стоимость услуг будет наименьшей.

Напомним, журналисты утверждают, что в киевских клининговых компаниях заявили, что готовы отмыть гранит и реставрировать дверь Офиса президента по 50 тыс. грн, а не за 2 млн грн.

Источник: Ракурс


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