Офис президента после митинга. Фото: УП

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Офис президента в Киеве отмывают от краски. Похоже, чистка отделанного фасада здания займет не один день.

Клининговая компания столкнулась с трудностями в отмывании краски. Работники повысили температуру и давление воды, но отмыть за несколько минут удалось малую часть одной буквы. Об этом 22 марта сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

На видео, которое появилось в YouTube, видно, как несколько букв обработали химическим препаратом и заклеили. В клининговой компании ждут, даст ли это эффект.

Напомним, в субботу, 20 марта, протест на Банковой в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко завершился погромом. Хулиганы разбили окна в Офисе президента, а само здание заляпали краской.

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн грн. Журналисты утверждают, что в киевских клининговых компаниях заявили, что готовы отмыть гранит и реставрировать дверь Офиса президента за 50 тыс. грн, а не за 2 млн грн.

После погрома на Банковой Кабинет министров распространил заявление, в котором «решительно осудил вандализм и надругательство над государственными символами» во время митинга. Кроме того, в правительстве ожидают от МВД и СБУ проведения расследования событий и предоставления им соответствующей правовой оценки.